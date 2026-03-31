פיקוד העורף מזהיר: ייתכן ירי מוגבר בערב החג

פיקוד העורף מפרסם היום הודעת אזהרה לציבור לקראת חג הפסח. בנוסף, למרות הצטרפות החות'ים למערכה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף

פיקוד העורף התייחס לירי טילים מאיראן לעבר ישראל, והתריע על כך שייתכן ותהיה התגברות בירי בערב החג.

פרשננו הצבאי קובי פינקלר, הביא את נתוני פיקוד העורף. עד כה, חודש לתחילת המלחמה, 19 ישראלים נהרגו ועוד 4 פלסטינים כתוצאה מירי הטילים מאיראן.

בנוסף, 600 פצועים מהם 18 קשה ו - 5500 מחוסרי קורת גג. המספר אינו כולל את הלוחמים בצפון.

בנוסף, למרות הצטרפות החות'ים למערכה, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בשבוע הבא יתקיימו הנחיות והערכות מצב לאחר הפסח.

בצה"ל מעריכים כי הסיבה לכך שאיראן לא משגרים מטחים גדולים יותר, קשורה לחוסר היכולת של האיראנים. גורם בפיקוד העריך כי ייתכן והירי לדרום בוצע בשל ההצלחה של האיראנים בדימונה ובערד.

כמו כן, בפיקוד מדברים על הגדלת זמן ההתכוננות בצפון לאור היכולות שהוטמעו במערכת.