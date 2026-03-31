הלווייתו של סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל תתקיים היום בבת ים

הלווייתו של סמ״ר מקסים אנטיס ז״ל, לוחם סיירת הנח״ל שנפל הלילה בדרום לבנון, תיערך היום (שלישי) בשעה 15:00 בבית העלמין הצבאי בבת-ים.

מקסים אנטיס ז"ל, נפל הלילה יחד עם עוד 3 לוחמי סיירת הנח"ל: סרן נועם מדמוני (Madmoni), בן 22, משדרות, מפקד צוות בסיירת הנח״ל, סמ״ר בן כהן , בן 21, מלהבים. שמו של החלל הרביעי טרם הותר לפרסום. כמו כן, באירוע נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, לוחם ולוחם מילואים באורח בינוני.

לדברי ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, מקסים היה בוגר תיכון שז״ר, ובחר להתגייס לשירות קרבי מתוך רצון להגן על המדינה. "כשיצאתי מבית המשפחה, אביו לאוניד הסתכל איתי על התמונה הזו בה רואים את הפנים היפות שלו.

התמונה הזו משלבת את הכל״ הוא אמר, ״אהבת הארץ, אהבת הצבא, ואהבת החיים שלו. הבטחתי לו ולמשפחה שכולנו, כל תושבי העיר, נעשה כל כדי להמשיך להפיץ את האור היפה כל כך שמקס הפיץ במותו - בדיוק כמו בחייו".