ברגע האחרון: הממשלה בעוד מחטף של מיליארדים

אחרי התרגיל הלילי שהקואליציה עשתה לאופוזיציה והעבירה בתמיכתה מאות מילונים לחינוך החרדי - הקואליציה בעוד מחטף של מיליארדים, והפעם סיוע לנוטלי משכנתאות

י"ג ניסן התשפ"ו
ברגע האחרון: הממשלה בעוד מחטף של מיליארדים
צילום: (צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

מחטף נוסף תוך יומיים. הממשלה צפויה לאשר היום (שלישי) "החלטת סיוע" לנוטלי משכנתאות במימון של כשני מיליארד שקלים, כך דווח בכאן 11.

על פי הדיווח, ההחלטה התקבלה בעקבות הריבית הגבוהה בשנים האחרונות.

כזכור, אמש התיר בנק ישראל את שיעור הריבית במשק על 4%. הוועדה המוניטארית של הבנק החליטה שלא להוריד את הריבית בשל חוסר הוודאות על רקע הלחימה באיראן ובלבנון, והחשש לעלייה בשיעור האינפלציה בעקבות התייקרות הדלק.

היועמ"שית כצפוי מתנגדת לכך ומסרה: "לא ניתן לקדם את הצעת החוק שמהווה חלוקת תקציבים עצומים בלי בסיס מקצועי, בלי תהליך מינימאלי, באופן שרירותי, ותוך פגיעה בשוויון והטבה בלתי מוסברת וחשודה עם קבוצות אוכלוסייה מסוימות".

