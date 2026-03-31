הח"כ לשעבר חשף: בני הלוחם הודח מצה"ל

חבר הכנסת לשעבר חשף כי בנו הוא אחד הלוחמים שהודחו על ידי הרמטכ"ל במסגרת הדחת הגדוד החרדי מפעילות מבצעית

החלטת הרמטכ"ל להדיח מפעילות מבצעית גדוד מילואים חרדי המשרת בגזרת יהודה ושומרון מעוררת תגובות קשות בקרב משפחות הלוחמים ומבקרי המערכת הצבאית. המהלך, שהוגדר על ידי צה"ל כצורך ברענון נהלים ומשמעת, נתפס בקרב הלוחמים כענישה קולקטיבית חסרת תקדים וכניסיון ל"חינוך מחדש" של מגזר שלם.

חבר הכנסת לשעבר, ד"ר מיכאל בן ארי, שבנו משרת כלוחם בגדוד המודח, התייחס לאירוע בראיון לאלי ציפורי ושי גולדשטיין ברדיו 'גלי ישראל, ומתח ביקורת חריפה על המדיניות המפלה, לטענתו, כלפי לוחמים מהמגזר הדתי והחרדי. בן ארי השווה את היחס לגדוד לאירועי "כוח 100" וטען כי מדובר בסימון מכוון של קבוצת לוחמים על רקע אידיאולוגי.

"חינוך מחדש ל-450 לוחמים"

לדברי בן ארי, ההחלטה להוציא גדוד שלם של 450 לוחמים מפעילות היא צעד שאינו מוכר ביחידות מילואים אחרות. "יש ציבור מסוים שאפשר לסמן אותו כ'אוכלי מוות', ולכן מספיק שמישהו אחד, שנדמה לנו שלא התנהג כמו שצריך, כדי שנגיד שיש פה צבר אירועים", אמר בן ארי בראיון.

הוא הוסיף כי הפיכת הגדוד לבלתי ראוי למשימות מבצעיות ושליחתו לסדרת חינוך היא פגיעה אנושה במוטיבציה ובכבודם של המשרתים. "אומרים להם: 'אתם צריכים חינוך מחדש, אתם לא ראויים להיות חיילים'. זה הרבה מעבר לעלבון – זו הוצאה מחוץ לגדר. אתם מכירים חיילים במילואים שנשלחו לסדרת חינוך?".