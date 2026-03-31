ערוץ 14 בערב שהוא ירצה לשכוח

אחרי תקופה ארוכה בה הוא ניצב במקום השני והיווה אלטרנטיבה לחדשות 12, ערוץ 14 נדחק אמש למקום השלישי לאורך כל הערב

יום של שינויים במפת הצפייה הישראלית נרשם אמש כאשר ערוץ 14 איבד את המקום השני בטבלאות הרייטינג לטובת רשת 13. לאחר תקופה ארוכה שבה המהדורה המרכזית של ערוץ 14 התבססה כאלטרנטיבה המובילה וכמקום השני הקבוע, נתוני אמש מלמדים על התחזקות של המתחרה מהמקום השלישי שהצליחה לעקוף בקרב צמוד במיוחד.

בגזרת החדשות נרשמה דרמה של ממש כאשר המהדורה המרכזית של רשת 13 הגיעה לנתון של 8.1% ועקפה בקושי רב את חדשות 14 שנעצרו על 8% בלבד. בראש הטבלה ממשיכה להוביל בבטחה מהדורת חדשות 12 עם 15.9%, בעוד חדשות 11 הסתפקו ב-4.3% ומהדורת i24News רשמה 1.7% צפייה.

המגמה של ערוץ 14 ככוח השלישי בטלוויזיה נמשכה לאורך כל הערב ובלטה במיוחד ברצועת הפריים-טיים. תוכנית הדגל "הפטריוטים" בהגשת ינון מגל רשמה נתון של 9.6% צפייה והתייצבה במקום השלישי, הרחק מאחורי הדו-קרב המרכזי של הערב שנערך בין קשת לרשת.

בפסגת הטבלה נרשם קרב צמוד בין תוכניות הריאליטי הגדולות, כאשר "ריסט" בקשת 12 הובילה עם 18% רייטינג ומיד אחריה "האח הגדול" ברשת 13 עם נתון חזק של 17%. למרות המיקום השלישי של ערוץ 14, הוא עדיין הציג דומיננטיות ברורה מול השידור הציבורי, כאשר הסדרה "בהסתורה" בכאן 11 רשמה 4% רייטינג בלבד.