טיל מצרר מאיראן: מספר פצועים קל בזירות במרכז

צה"ל זיהה שיגורים מאיראן לעבר ישראל. אזעקות הופעלו כעת (שלישי) בגוש דן, השפלה, השרון, השומרון ואזור ירקון.

ממד"א נמסר: "עדכון לירי לעבר מדינת ישראל, בגזרת בני ברק, חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-6 נפגעים במצב קל, מהדף. צוותי מד"א ממשיכים בסריקות על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים״.

דובר צה"ל מסר: "כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף, בסדיר ובמילואים, בדרכם לזירות בהן התקבלו דיווחים על פגיעות במרכז הארץ. יש להימנע מהתקהלויות באזורים אלו. פיקוד העורף קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות".

מספר זירות נפילה במרכז הארץ, בפתח תקווה התפשטה שריפה, מספר רכבים עלו באש ונזק רב במקום.

באחת הזירות בבני ברק, 6 פצועים ביניהם ילדים, במצב קל.

