לפיד מתפוצץ: "בן גביר ידע, ובכל זאת פתח שמפניה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתלח היום בשר בן גביר: "הוא ידע, כולנו ידענו, אבל הוא פתח בקבוק שמפניה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף היום (שלישי) את השר איתמר בן גביר לאחר העברת חוק עונש מוות למחבלים אמש.

בדבריו הוא התייחס לתקרית הקשה בלבנון בה נהרגו 4 לוחמים, טען שבן גביר ידע ובכל זאת פתח שמפניה.

‏לפיד כתב: "ארבעה חיילים ישראלים נהרגו בדרום לבנון אתמול בערב. ‏זמן קצר לאחר התקרית, בן גביר ניסה לפתוח בקבוק שמפניה בכנסת.

‏הוא השר לביטחון לאומי, הוא ידע על התקרית, ידע שיש נפגעים. כולנו ידענו. ‏אבל הוא פתח בקבוק שמפניה".

נדגיש כי פתיחת השמפניה של בן גביר, באה כזכור על העברת חוק עונש מוות למחבלים במליאה.