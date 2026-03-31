לפיד מתפוצץ: "בן גביר ידע, ובכל זאת פתח שמפניה"

י"ג ניסן התשפ"ו
לפיד צילום: חיים גולדברג/פלאש90

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף היום (שלישי) את השר איתמר בן גביר לאחר העברת חוק עונש מוות למחבלים אמש.

בדבריו הוא התייחס לתקרית הקשה בלבנון בה נהרגו 4 לוחמים, טען שבן גביר ידע ובכל זאת פתח שמפניה.

‏לפיד כתב: "ארבעה חיילים ישראלים נהרגו בדרום לבנון אתמול בערב. ‏זמן קצר לאחר התקרית, בן גביר ניסה לפתוח בקבוק שמפניה בכנסת.

‏הוא השר לביטחון לאומי, הוא ידע על התקרית, ידע שיש נפגעים. כולנו ידענו. ‏אבל הוא פתח בקבוק שמפניה".

נדגיש כי פתיחת השמפניה של בן גביר, באה כזכור על העברת חוק עונש מוות למחבלים במליאה.

