ראיון סוער: כך סמוטריץ' כינה את נפתלי בנט

יום לאחר אישור תקציב המדינה במליאת הכנסת לפנות בוקר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פותח חזית חריפה נגד קודמו בתפקיד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בראיון נוקב הבוקר (שלישי) לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, תקף השר את בנט ואת כלי התקשורת שלטענתו הדהדו "מצג שווא" של מחטף.

סמוטריץ' לא חסך במילים קשות וכינה את בנט "הנוכל מרעננה". "הוא בגד בערכיו ומכר את המדינה לתומכי טרור", הטיח שר האוצר. "אתמול הוא היה הימין שבימין, והיום הוא השמאל שבשמאל. הוא משקר כמו שהוא נושם. נפתלי בנט הוא נוכל, אין לו מילה אחת של אמת. הוא מנהל קמפיין שכולו שנאה, פילוג ומחלוקת תוך כדי מלחמה, עם אפס אחריות לאומית".

"התקשורת משקרת, התקציב מצוין"

שר האוצר הפנה אצבע מאשימה גם לעבר כלי התקשורת, בטענה שהם מנהלים מסע הסתה נגד התקציב שאושר. "אני רואה תקציב מצוין ואתם בתקשורת משקרים", אמר השר. "אזרחי ישראל קמו למסע שקרי לחלוטין שבו חשבו שגנבו מהם כסף. אני שר אוצר של כל מדינת ישראל, ונותן מענה גם למי שהצביעו לי וגם למי שלא. תראו את הכלכלה: את השקל, את הבורסה ואת ההייטק".

לדבריו, התקציב הנוכחי מהווה תיקון למהלכי הממשלה הקודמת: "כל המיליארדים שהנוכל מרעננה נתן לתומכיו האנטי ציוניים – אני ביטלתי". הוא אף הציע מקורות תקציביים נוספים: "יש בתקציב הזה מיליארד שקל לתאגיד, אפשר לחסוך את זה ולהפריט אותו".

על הכוונת: חוק הגיוס ומוסדות החרדים

בנוגע לסוגיות הנמצאות בלב המחלוקת הציבורית, סמוטריץ' הביע אופטימיות לגבי היכולת לחוקק חוק גיוס אפקטיבי בתקופה הקרובה. במקביל, הוא יצא להגנת התקצוב למגזר החרדי והדף את הביקורת על היעדר לימודי ליבה.

"בואו נפסיק את הדמגוגיה של לימודי הליבה", קרא השר. "אני לא מכיר ממשלה אחת שתסגור את השיבר למוסדות החרדים ותזרוק מיליון חרדים לרחובות". בנוגע לאירועים האחרונים ביהודה ושומרון, בחר השר להגדיר את המעורבים בפרעות כ"קומץ" בלבד, וביקש להפריד בינם לבין כלל ציבור המתיישבים.