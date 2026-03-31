גביע העולם בסופיה: מיטל סומקין זכתה במדליית ארד

מדליית ארד למתעמלת, מיטל סומקין בגביע העולם בסופיה

נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית רשמה הלילה הישג בגביע העולם בסופיה, כאשר מיטל סומקין (המתעמלת במועדון הפועל רמת אליהו ראשון לציון) זכתה במדליית הארד בגמר תרגיל הסרט עם ציון של 27.800.

בנוסף סומקין העפילה לשני גמרים בתרגילי החישוק והאלות. בגמר החישוק היא סיימה במקום השביעי עם ציון של 28.350, ובגמר האלות סיימה במקום השמיני עם ציון של 23.900.

חברתה לנבחרת, דניאלה מוניץ (ממועדון מכבי מקפ”ת פתח תקוה) סיימה במקום השמיני בגמר החישוק עם ציון של 27.500.

הנבחרת הקבוצתית רשמה אף היא הישג כשסיימה במקום השביעי בגמר תרגיל חמשת הכדורים עם ציון של 21.900. חברות הנבחרת הן: מאגם רב (ממועדון הפועל רמת אליהו ראשון לציון), ארינה גבוזדצקי (ממועדון מכבי אשדוד), אביגיל שווד (ממועדון הפועל רמת אליהו ראשון לציון), טאיה סוקולנקו (ממועדון מכבי תל אביב), סופיה פרז’ין (ממועדון מכבי מקפ”ת פתח תקוה) וקרן סובול (ממועדון עירוני חולון).