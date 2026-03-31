מוזיאון ביום: מוזיאון החשמונאים

אמנם אנו בפסח אך מוזיאון מרתק המעביר את סיפור החשמונאים בחוויה רב חושית ואינטראקטיבית נמצא בעיר מודיעין. למה שם? כי בסביבת מודיעין נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים רבים המעידים על עברה ההיסטורי העשיר והמפואר מהם ניתן ללמוד על קיום חיי תרבות יהודית ענפים, באזור שהיה פעיל מאד לאורך אלפי שנים.

הקמת המוזיאון במרכז העיר יוצרת חיבור בין העיר המודרנית, העכשווית, עם העיר הקדומה ובין חיי המסחר לחיי תרבות עשירים. במוזיאון, שנוצר בשיתוף פעולה של עיריית מודיעין מכבים רעות, רשות העתיקות ומשרד ירושלים ומורשת, יוצגו יותר מ-150 פריטים עתיקים, המספרים את סיפורו של המקום. פריטים אלה, נחשפו ברחבי מודיעין, חלקם בהשתתפות תושבי העיר ותלמידיה.

כמו כן מוצגת גלוסקמה נושאת כתובת בארמית, כתובה בדיו שחורה, המציינת את השם שמעון בן אלעזר, שם נפוץ בחברה היהודית בימי הבית השני; עיטורי קיר (פרסקו) מבית הכנסת החשמונאי העתיק שעוטרו בדגם דמוי שיש הזהה לעיטור בתי האמידים בעיר העליונה בירושלים, שם התגוררו משפחות הכהונה בימי הבית השני; ושתי חותמות אבן – הראשונה נושאת כתובת בארמית ובה המילה: "חמעה", שפירושה חומץ, והשנייה מעוטרת בדגם צמחי, ובו עלי גפן ואשכולות ענבים שגילף אומן.

כבר בכניסה נכנסים לחדר אינטראקטיבי הכולל ארבע הפעלות חווייתיות וכניסה לרייד לצפייה בסרט תלת ממד בחלל קולנוע עתידני גדוש אפקטים היוצרים הרפתקה במנהרת הזמן עד לשלבי התפתחותה של העיר המודרנית.

מוזיאון מורשת החשמונאים מאז ועד היום

לצד תערוכת הקבע הארכיאולוגית, המוזיאון מקיים תערוכות מתחלפות של אמנות עכשווית במוזיאון מורשת.

התערוכות יוצרות שיח עשיר בין אמנות עכשווית למורשת החומרית ומעניקות פרספקטיבה חדשה ומפתיעה על הממצאים ההיסטוריים. הפעילות מתאימה ומיועדת למבקרים בכל הגילאים (צפייה ברייד מגיל 4 ומעלה).