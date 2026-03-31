בפעם הראשונה: האירוויזיון מתרחב לאסיה - ונוחת בתאילנד

תחרות השירים המוכרת והאהובה בעולם יוצאת לראשונה מגבולות היבשת. איגוד השידור האירופי (EBU) הכריזו הבוקר (שלישי) רשמית על השקת ה-"Eurovision Asia Song Contest" – המהדורה האסייתית של האירוויזיון.
התחרות ההיסטורית תגיע לשיאה בערב גמר חגיגי שייערך ב-14 בנובמבר 2026 בעיר המארחת שנבחרה להוביל את המהדורה הראשונה: בנגקוק, תאילנד.
באירוע הבכורה צפויות להשתתף 10 מדינות מרחבי היבשת שיציגו את העושר התרבותי והמוזיקלי של אסיה:
המארחת: תאילנד
המשתתפות: דרום קוריאה, הפיליפינים, וייטנאם, מלזיה, קמבודיה, לאוס, בנגלדש, נפאל ובהוטן.
המהלך נועד לשחזר את ההצלחה הבינלאומית של המותג האירופי ולהעניק פלטפורמה לכישרונות המוזיקליים של המזרח הרחוק ודרום-מזרח אסיה. מארגני התחרות מסרו כי בנגקוק נבחרה בזכות היותה מוקד תרבותי ותוסס המסוגל להפיק אירוע בסדר גודל בינלאומי.
