בפעם הראשונה: האירוויזיון מתרחב לאסיה - ונוחת בתאילנד

שינוי היסטורי במפת המוזיקה העולמית: בנגקוק נבחרה לארח את מהדורת הבכורה של תחרות השירים האסייתית של האירוויזיון. כל הפרטים

י"ג ניסן התשפ"ו
אירוויזיון אסיה צילום: מסך יוטיוב אירוויזיון רשמי

תחרות השירים המוכרת והאהובה בעולם יוצאת לראשונה מגבולות היבשת. איגוד השידור האירופי (EBU) הכריזו הבוקר (שלישי) רשמית על השקת ה-"Eurovision Asia Song Contest" – המהדורה האסייתית של האירוויזיון.

התחרות ההיסטורית תגיע לשיאה בערב גמר חגיגי שייערך ב-14 בנובמבר 2026 בעיר המארחת שנבחרה להוביל את המהדורה הראשונה: בנגקוק, תאילנד.

באירוע הבכורה צפויות להשתתף 10 מדינות מרחבי היבשת שיציגו את העושר התרבותי והמוזיקלי של אסיה:

  • המארחת: תאילנד

  • המשתתפות: דרום קוריאה, הפיליפינים, וייטנאם, מלזיה, קמבודיה, לאוס, בנגלדש, נפאל ובהוטן.

המהלך נועד לשחזר את ההצלחה הבינלאומית של המותג האירופי ולהעניק פלטפורמה לכישרונות המוזיקליים של המזרח הרחוק ודרום-מזרח אסיה. מארגני התחרות מסרו כי בנגקוק נבחרה בזכות היותה מוקד תרבותי ותוסס המסוגל להפיק אירוע בסדר גודל בינלאומי.

