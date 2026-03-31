לכבוד יום הולדתה: הזמרת סלין דיון בבשורה ענקית למעריצים

אחרי שנים של מאבק במחלה נדירה, הדיווה הקנדית מרעידה את הרשתות החברתיות: בפוסט חגיגי לכבוד יום הולדתה, בישרה דיון על חזרתה לבמות – והיעד הראשון הוא עיר האורות

סלין דיון, אחת הזמרות הגדולות בכל הזמנים, חוזרת רשמית למקום אליו היא שייכת. לרגל יום הולדתה ה-58, שיתפה דיון בחשבון האינסטגרם שלה הצצה למה שהמעריצים ייחלו לו יותר מכל – חזרה להופעות חיות, כשהתחנה המרכזית והמרגשת מכולן היא פריז.

ניצחון בלב פריז

הבחירה בפריז אינה מקרית. עבור דיון, פריז היא בית שני, המקום שבו ביססה את מעמדה ככוכבת בינלאומית בשפה הצרפתית והאנגלית כאחד. לאחר שחלתה ב"תסמונת האדם הנוקשה" (SPS), מחלה נוירולוגית קשה שגרמה לעוויתות שרירים ומנעה ממנה לשיר, היו שחששו כי לא תזכה לעמוד על במה שוב. כעת, ההכרזה על הופעות בפריז מסמלת לא רק קאמבק מקצועי, אלא ניצחון אישי אדיר על המחלה.

במסר שהועבר למעריצים, ניכר שהזמרת נרגשת מהמפגש המחודש עם הקהל האירופי. הידיעה על ההופעה בפריז מגיעה לאחר חודשים של שמועות על שיקום אינטנסיבי ועבודה מאחורי הקלעים על טכניקות שירה מותאמות למצבה הבריאותי החדש.

מקורות בתעשייה מעריכים כי המופעים בפריז יהיו מושקעים במיוחד, ויכללו את הקלאסיקות הגדולות לצד רגעים אינטימיים שבהם תשתף דיון את הקהל במסע שעברה. הביקוש לכרטיסים צפוי לשבור שיאים, כשמעריצים מכל רחבי הגלובוס כבר מתכננים את הגעתם לעיר האורות כדי לחזות ברגע ההיסטורי.

סלין דיון מוכיחה שוב שגם ברגעים הקשים ביותר, הלב ממשיך לפעום (My Heart Will Go On) – והקול שלה, עוצמתי מתמיד, מוכן לכבוש את פריז מחדש.