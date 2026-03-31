הבכיר בהתבטאות מדאיגה: "זו לא הפגיעה היחידה שהייתה בישראל"

מפקד חיל הים לשעבר, האלוף (מיל') אליעזר צ'ייני מרום, חושף טפח מהנזק האמיתי של חיזבאללה לעורף האסטרטגי ותוקף את חוסר התגובה נגד מדינת לבנון

האלוף (מיל') אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, סיפק הבוקר (שלישי) בראיון לרדיו 103FM הצצה מדאיגה למה שקורה מאחורי הקלעים של המלחמה בצפון, ורמז כי הפגיעה במתחם בז"ן בחיפה היא רק קצה הקרחון.

"בז"ן זו לא הפגיעה היחידה בתשתיות במדינת ישראל – ואנחנו לא פוגעים בתגובה", הצהיר צ'ייני בראיון, כשהוא מותיר סימן שאלה גדול לגבי נכסים אסטרטגיים נוספים שייתכן וספגו פגיעות מבלי שהדבר פורסם בהרחבה. בדבריו הוא הביע תסכול עמוק מכך שישראל אינה גובה "פיצוי" אסטרטגי ממדינת לבנון על הפגיעות הללו.

צ'ייני תקף בנחרצות את המדיניות הישראלית הנוכחית, שלדבריו יצרה הפרדה מלאכותית ומסוכנת בין ארגון הטרור חיזבאללה לבין המדינה המארחת אותו. "היה לנו ברור תמיד שמי שאחראית על מה שקורה בלבנון היא ממשלת לבנון. פתאום שינינו אסטרטגיה", קבע מפקד חיל הים לשעבר.

לדבריו, הניסיון הישראלי להימנע מפגיעה בתשתיות לבנוניות מתוך מחשבה שהדבר יסייע לשימור מרקם החיים או לתמיכת התושבים בישראל, הוא טעות אסטרטגית קשה. "אמרנו 'לא נפגע בתשתיות בלבנון כי זה יכאיב לתושבים וכביכול הם בעדנו' – וזה פשוט לא מדויק", הבהיר צ'ייני.

האלוף במילואים הצביע על פער מדאיג: בעוד שחיזבאללה מרשה לעצמו לפגוע בנכסים הרגישים ביותר של מדינת ישראל, הדרג המדיני בירושלים נמנע מלהשיב באותו המטבע נגד התשתיות הלאומיות של לבנון.