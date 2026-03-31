כאן 11 בהודעה חריגה לצופים

בעקבות הטרגדיה הקשה בלבנון, ערוץ כאן 11 פרסם לפני זמן קצר הודעה לצופים

הטרגדיה הקשה בלבנון מכה גלים גם בעולם התקשורת והתרבות. כאן, תאגיד השידור הישראלי, הודיע הבוקר (שלישי) על שינוי דרמטי בלוח השידורים המתוכנן, זאת בעקבות ההודעה המצערת על נפילתם של ארבעה לוחמי צה"ל אמש בקרבות בדרום לבנון.

היום היה אמור להיות יום חג עבור השידור הציבורי בישראל, עם ציון 90 שנה להיווסדו במתכונת שידורים מיוחדת וחגיגית. אולם, לאור הנסיבות הקשות והאבל הלאומי, הוחלט בתאגיד כי אין זה הזמן לחגיגות.

בהודעה רשמית מטעם "כאן" נמסר כי יום השידורים המיוחד שתוכנן להיום יידחה למועד אחר, שטרם נקבע. "בעקבות נפילתם של ארבעת לוחמי צה"ל אמש בלבנון, יום השידורים לציון 90 שנה לשידור הציבורי יידחה", נכתב בהודעת התאגיד.

עוד הוסיפו בשידור הציבורי מסר של תנחומים למשפחות השכולות: "אנו משתתפים באבלן הכבד של משפחות הנופלים".