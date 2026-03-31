חסר תקדים: סעודיה משכנעת את ארה"ב לפלוש קרקעית לאיראן

מדינות המפרץ, בעלות הברית של ארצות הברית בהובלת סעודיה ואיחוד האמירויות, הפצירו בנשיא טראמפ להמשיך את המלחמה בטענה כי איראן לא נחלשה מספיק, כך דווח הבוקר (שלישי) בסוכנות הידיעות AP.

על פי הדיווח, חלק ממדינות המפרץ טוענות בפני הבית הלבן כי המלחמה עשויה להביא להזדמנות היסטורית שתשתק את משטר האייתולות. גורמים מסעודיה, איחוד האמירויות, כווית ובחריין אמרו בשיחות סגורות כי מדינותיהם לא רוצות שהמבצע יסתיים עד שיתרחשו "שינויים משמעותיים בהנהגה או התנהגותה של איראן".

בדיווח נטען בהפתעה כי בנוסף לסעודיה, "האמירויות התגלתה אולי כגורם התקיף ביותר, שמפעילה לחץ כבד על טראמפ להורות על פעולה קרקעית", אמר, וציין כי כווית ובחריין תומכות בכך.

בנוסף, גורמי מודיעין אמריקנים ומערביים מעריכים כי הנהגת איראן מתקשה לתפקד ולתאם מהלכים לאחר שורת החיסולים של בכירים וסגניהם מאז תחילת המלחמה.

