הבכיר באזהרה חמורה: "אנחנו בדרך למציאות מאוד קשה"

האזהרות על המחסור בכוח אדם בצה"ל מקבלות משנה תוקף מצד בכירי הצבא לשעבר. האלוף (מיל') גיורא איילנד, מי שכיהן כראש אגף המבצעים וכראש המועצה לביטחון לאומי, התייחס הבוקר (שלישי) בראיון לרדיו 103FM לדבריו המדאיגים של הרמטכ"ל בנוגע למצבת הלוחמים.

לדברי איילנד, השילוב בין מספר הזירות הפעילות לבין השחיקה בכוח האדם יוצר משוואה מסוכנת. "יש גבול כמה אתה יכול להתפרש ויכול לפעול בכל כך הרבה מקומות בו זמנית", הבהיר האלוף במילואים בראיון.

איילנד ציין כי הניסיון לשמר פעילות עצימה בכל הגזרות במקביל – מעזה ועד הצפון, ומול תשתיות הטרור ביהודה ושומרון – גובה מחיר כבד מהיחידות הלוחגמות. "אנחנו נכנסים בעניין הזה למציאות מאוד קשה", התריע.