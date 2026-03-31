ארה"ב השמידה את עיר הטילים באיספהאן

תיעוד מאיספהאן מלמד על תקיפה משמעותית במהלך הלילה. להבות ענק פרצו בסמוך לעיר. חלק מכלי התקשורת מדווחים כי הותקף מחסן טילים במעמקי ההר

דיווח בכלי התקשורת כי במהלך הלילה בוצעה תקיפ של מחסני הטילים באיספהאן - במרכז איראן, כשלוש מאות קילומטר מדרום לטהרן (קרובה יותר לישראל).

תקיפת מחסני הטילים באיספהאן

על פי הדיווח בתקיפה נעשה שימוש בפצצות חודרות בונקרים, מהסוג שיש לארה"ב ואין לישראל, כך שככל הנראה מדובר בתקיפה אמריקאית ולא כחול לבן.

להבות ענק עולות מההרים שסמוכות לעיר ושמי העיר מוארים באור כתום. לאחר הפיצוץ הראשון החלו פיצוצי משנה ונראו טילים עפים מתוך הלהבות מה שמצביע כי מדובר במחסן טילים שהושמד.

פיצוצים ופיצוצי משנה באיספהאן

איספהאן היא העיר השלישית בגודלה באיראן אחרי טהרן ומשהד, מיקומה ממש במרכז המדינה הפך אותה לצומת מרכזי בין הבירה לבין הנמלים בדרום.

עד כה התקשו ארה"ב וישראל להגיע למחסני הטילים של האיראנים שמוחבאים במנהרות ענק במעמקי ההרים. גם במבצע עם כלביא וגם במבצע הנוכחי - שאגת הארי, תוקפים מטוסים את פתחי המנהרות וחוסמים אותם. כלים הנדסיים מפנים את ההריסות (ולפעמים סותמים אותם בחול מראש כדי למנוע תקיפה) ומאפשרים את הוצאת הטילים מחדש וחוזר חלילה.

כעת נראה כי נעשה שימוש בפצצות גדולות יותר וחודרות בונקרים עמוקים יותר, כדי להגיע לתוככי המנהרות ולהשמיד את מה שבתוכן.

נציין כי צה"ל החל בשבוע האחרון לתקוף את התעשייה הצבאית האיראנית, לכל שלביה, כלומר לא רק את מפעלי הטילים אלא גם את מפעלי ייצור חומרי הגלם: מפעלי חומרי הנפץ, תעשיית הפלדה, האלקטרוניקה, הדלק והמנועים.

גם לא מדובר בפגיעה במחסן טילים, לפי המראות מאיספהאן נראה כי חומרים דליקים במיוחד נפגעו בתקיפה האחרונה במהלך הלילה.