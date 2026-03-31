עיתונאי ערוץ 14 חושף: קיבלתי הצעה להיות הדובר של נתניהו

עיתונאי ערוץ 14 חשף כי קיבל הצעה להיות דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זו הסיבה שהוא סירב

במפגש שאלות ותשובות בלעדי שנערך עבור מנויי "14 פלוס", סיפק הכתב הפוליטי של ערוץ 14, מוטי קסטל, הצצה נדירה למאחורי הקלעים של לשכת ראש הממשלה ולדילמות המקצועיות שלו. קסטל אישר לראשונה את הדיווחים לפיהם הוצע לו לעבור לצד השני של המתרס המקצועי.

"אכן הציעו לי להיות הדובר של ראש הממשלה", חשף קסטל במהלך המפגש. למרות שמדובר באחד התפקידים המשפיעים והנחשקים בעולם הדוברות והייעוץ הפוליטי, קסטל בחר להשיב בשלילה ולהישאר בתפקידו הנוכחי בערוץ.

קסטל הסביר כי ההחלטה התקבלה לאחר שבחן את מכלול השיקולים המקצועיים והאישיים. לדבריו, ה"פיצוי" המשמעותי ביותר עבורו הוא התחושה כי הוא ממלא תפקיד חיוני במפת התקשורת הישראלית הנוכחית.

"החלטתי להישאר בערוץ 14. אני מרגיש שאני עושה כרגע תפקיד חשוב מאוד עבור עם ישראל", שיתף הכתב הפוליטי את המנויים. "השליחות שלי היא להיות הקול של הציבור שמרגיש שהתקשורת המיינסטרימית שיקרה לו במשך שנים".