הכסף בדרך: מתווה הפיצויים של המלחמה אושר בכנסת

מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שלישית את מתווה הפיצויים למלחמת 'שאגת הארי'. כל מה שאתם צריכים לדעת

מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) סופית ובקריאה שלישית את מתווה החל"ת במימון המדינה לימי מבצע "שאגת הארי". המתווה, שגובש על ידי משרד האוצר, נועד להעניק רשת ביטחון כלכלית לעובדים שפרנסתם נפגעה בעקבות המצב הביטחוני, ומאפשר קבלת דמי אבטלה כבר במהלך חודש אפריל הקרוב.

על פי החוק שאושר, המתווה יחול רטרואקטיבית מיום תחילת המבצע ועד ל-14 באפריל, עם אפשרות להארכה של חודש נוסף בצו שר האוצר. כדי לייצר ודאות למשק, נקבע כי המנגנון יישאר קבוע עד סוף שנת 2027, כך שניתן יהיה להפעילו במצבי חירום עתידיים ללא צורך בחקיקה חדשה.

אלו ההקלות המרכזיות שאושרו:

הצעת החוק כוללת שורה של הקלות משמעותיות שנועדו להרחיב את מעגל הזכאים:

קיצור תקופת המינימום: תקופת החל"ת המינימלית המזכה בדמי אבטלה קוצרה מ-30 ימים ל-10 ימים בלבד.

ביטול ימי המתנה וחופשה: בוטלה הדרישה לנצל ימי חופשה צבורים כתנאי לקבלת התשלום, ובוטלו חמשת ימי ההמתנה הראשונים – כך שהתשלום יתבצע מהיום הראשון.

קיצור תקופת האכשרה: הזכאות תתאפשר למי שעבד 6 חודשים מתוך ה-18 האחרונים (במקום 12). קיצור משמעותי ל-3 חודשים בלבד יינתן לאוכלוסיות מיוחדות, בהן: מפוני המבצע, אנשים עם מוגבלות, פצועי צה"ל ופעולות איבה ובני זוג של משרתי מילואים (ששירתו מעל 90 יום בשנה החולפת).

הגנה ליולדות: נשים שילדו בזמן המבצע והיו זכאיות לדמי אבטלה טרם הלידה, יהיו זכאיות לדמי לידה.

צבירת ימי חל"ת: תתאפשר תוספת ימי חל"ת גם למי שיצא לחופשה ללא תשלום במהלך מבצע "עם כלביא".

שר האוצר: "מחויבים להיות חזקים בעורף"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על אישור החוק: "מתווה חל"ת במימון המדינה נועד להבטיח שכל עובדת ועובד שלא יכלו לעבוד, יקבלו מהמדינה סיוע משמעותי. אנחנו חזקים בחזית ומחויבים להיות חזקים גם בעורף האזרחי. המתווה נובע ממחשבה על כל משפחה שפרנסתה קופחה בעת הזאת".

סמוטריץ' הוסיף כי בקרוב צפוי לעבור בכנסת גם מתווה העסקים, שיעניק פיצויים נרחבים לסקטור העצמאים ובעלי העסקים שנפגעו מהמבצע.

כעת, עם אישור החוק, העובדים נדרשים להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש בקשה בביטוח הלאומי, בעוד המעסיקים ידווחו על היציאה לחל"ת במערכות המקוונות. התשלומים צפויים לעבור ישירות לחשבונות הבנק של העובדים במהלך חודש אפריל.