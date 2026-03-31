הותר לפרסום: 4 לוחמי סיירת נח"ל נפלו בקרב בדרום לבנון

מבצע שאגת הארי היום ה-31. בקרב בדרום לבנון אתמול (ב') נפלו 4 לוחמי סיירת הנח"ל.
דובר צה"ל מתיר לפרסום שמותיהם של שלושה חללי צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם
- סרן נועם מדמוני (Madmoni), בן 22, משדרות, מפקד צוות בסיירת הנח״ל.
- סמ״ר בן כהן , בן 21, מלהבים.
- סמ״ר מקסים אנטיס (Entis), בן 21, מבת ים.
דובר צה"ל מוסיף: "באירוע בו נפלו סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ״ר בן כהן ז"ל וסמ״ר מקסים אנטיס ז"ל, נפל לוחם נוסף אשר הודעה נמסרה למשפחתו, שמו טרם הותר לפרסום ויפורסם בהמשך.
כמו כן, באירוע נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, לוחם ולוחם מילואים באורח בינוני".
