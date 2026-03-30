ביסמוט מודיע: נקדם את חוק הגיוס לבקשת הרמטכ"ל

לאחר שהליכי חקיקת הגיוס הוקפאו בתחילת המלחמה, יו"ר וועדת חוץ וביטחון מודיע כי יקודמו שוב, לבקשת הרמטכ"ל אייל זמיר

לאחר שתהליכי חקיקת חוק הגיוס וחוקים ביטחוניים נוספים הוקפאו בעקבות המלחמה והצבעות התקציב, יו"ר וועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט מודיע כי יקודמו מחדש, לבקשת הרמטכ"ל אייל זמיר.

מטעמו של חבר הכנסת ביסמוט נמסר: "ראש הממשלה ואני החלטנו, לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים".

על פי ביסמוט, הדבר יבוצע בתיאום מלא עם ראש הממשלה, והחוקים יעברו כמקשה אחת, בעקבות צרכי כוח האדם של צה"ל, על פי התוכנית החוקים יקודמו: "כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל".