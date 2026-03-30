מדינה נוספת מצטרפת למלחמה באיראן: "מכינים חבילת הפתעות"

נראה כי הסבלנות של מדינות המפרץ כלפי התוקפנות האיראנית הולכת ופקעת. ברוך ידיד, פרשן i24NEWS לענייני ערבים, חשף הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" מהלך דרמטי וחסר תקדים שמתכננת איחוד האמירויות, במטרה לפגוע בלב הפועם של הכלכלה האיראנית הפועלת משטחה.

על פי הדיווח, האמירויות מתכוונות להנחית מכה כלכלית אנושה על אנשי עסקים איראנים הפועלים במדינה, בהיקף של מיליארדי דולרים. גורם בכיר מאוד באבו דאבי מסר כי המדינה "מכינה חבילת הפתעות לאימפריה הפיננסית שבנתה כאן איראן".

הצעדים בשטח: ביטול אשרות, הקפאת חשבונות וסגירת מוסדות

המהלך כבר החל לתפוס תאוצה בשטח עם שורה של צעדים תקיפים:

ביטול אשרות: כ-200 אשרות שהייה של גורמים איראנים בוטלו, ובקשות חדשות לא יאושרו עד להודעה חדשה.

סנקציות פיננסיות: נסגרו בנקים וחשבונות בנק המזוהים עם המשטר, וסכומי עתק הוקפאו.

פגיעה בתשתית האזרחית: נסגרו מוסדות חינוך, בתי חולים ומועדונים איראניים, והצוותים המפעילים אותם סולקו מהמדינה.

"בקרוב נמנע את הגישה של האיראנים למטבע חוץ בתוך האמירויות", הוסיף הגורם הבכיר, "חברות לא יוכלו לפעול יותר. נהרוס את הגשרים של איראן לעולם העסקים".

חשש מתגובה חות'ית: "האיראנים כבר מאותתים"

למרות הנחישות באבו דאבי, במדינה מבינים היטב כי מדובר בצעד עם השלכות ביטחוניות נרחבות. החשש המרכזי הוא מפני תגובה של המורדים החות'ים בתימן, שליחי טהרן, שעלולים לתקוף את צי הספינות של האמירויות בים האדום ובמפרץ הפרסי.

באיראן כבר החלו לאותת כי בכוונתם להגיב למהלך האמירתי, מה שמעמיד את האזור כולו בפתחה של הסלמה כלכלית וביטחונית חדשה בין מדינות המפרץ המתונות לבין משטר האייתוללות.