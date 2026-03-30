בשורה ענקית: אלו הערים הזכאיות להטבת מס החל מהיום

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ ניסים ואטורי מהליכוד המעניקה הטבת מס לערים העומדות בקריטריונים

בשורה כלכלית משמעותית לתושבי הערים המעורבות בפריפריה: מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) ברוב מוחץ של 89 תומכים וללא מתנגדים את "חוק עידוד יישוב עירוני מעורב" של חבר הכנסת ניסים ואטורי וקבוצת חברי כנסת נוספים.

על פי הצעת החוק, שאושרה כהוראת שעה לשנים 2026 עד 2029, תושבים ביישובים עירוניים מעורבים המדורגים עד אשכול 5 במדד הפריפריאליות יהיו זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 12% מהכנסתם החייבת (מיגיעה אישית), וזאת עד לתקרת הכנסה של 226,500 ש"ח בשנה.

מי זכאי להטבה?

החוק מגדיר יישוב עירוני מעורב כעירייה או מועצה מקומית שבה מתגוררים תושבים יהודים לצד תושבים שאינם יהודים, כאשר שיעור אחת האוכלוסיות עומד על טווח של בין 35% ל-55% מכלל התושבים (על פי נתוני הלמ"ס). שר האוצר הוסמך להאריך את תוקף ההוראה לתקופות נוספות בהמשך.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי המהלך נולד מתוך צורך דחוף לחזק את היישובים הללו, הסובלים בשנים האחרונות מהגירה שלילית של אוכלוסייה אמידה ליישובים סמוכים הנהנים מהטבות מס גבוהות יותר.

"לנוכח הצורך להמשיך ולחזק יישובים שבהם אוכלוסייה מעורבת לשם פיתוחם וחיזוק התושבים בהם, מוצע לקבוע הטבות מס", נכתב בהסבר לחוק. עוד צוין כי המטרה היא לשמור על מרקם חיים משותף ועל ביטחונם האישי של התושבים המתגוררים בערים אלו.