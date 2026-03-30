"איזנקוט היה רמטכ"ל טוב?": הבכיר בתשובה נחרצת

האלוף במילואים טוען כי תקופתו של הרמטכ"ל לשעבר התאפיינה בהידרדרות בכוח האדם ובאחזקת הימ"חים: "כשתקום ועדת חקירה שתיקח עשור אחורה, הוא ייצא ממנה רע מאוד"

האלוף (במיל') יצחק בריק ממשיך בביקורת הנוקבת שלו על צמרת צה"ל בעבר ובהווה. בראיון שנשא הערב (שני) לדורון כהן ושלום מנדל ברדיו "גלי ישראל", הפנה בריק אצבע מאשימה לעבר הרמטכ"ל לשעבר וחבר קבינט המלחמה, גדי איזנקוט.

"כרמטכ"ל, לגדי איזנקוט הייתה תרומה עמוקה לחוסר המוכנות של הצבא", קבע בריק בנחרצות. לדבריו, בתקופת כהונתו של איזנקוט חלה נסיגה משמעותית ביכולות המבצעיות של צה"ל: "בתקופתו הצבא התדרדר מבחינת הגודל, כוח האדם, אחזקת הימ"חים (יחידות מחסני חירום) – ובכל הקשור למוכנות למלחמה בכמה זירות במקביל".

כשנשאל בריק האם לדעתו איזנקוט היה רמטכ"ל טוב, השיב ללא היסוס: "התשובה שלי שלילית".

בהמשך דבריו התייחס בריק ליום שאחרי המלחמה ולבחינת האחריות של הדרגים הצבאיים לאורך השנים. "כאשר תקום ועדת חקירה, הם ילכו לפחות עשר שנים אחורה", העריך בריק והוסיף תחזית קודרת עבור הרמטכ"ל לשעבר: "איזנקוט ייצא מהוועדה הזאת רע מאוד מאוד".