מבזקים
סרוגים

חני אדרי
י"ב ניסן התשפ"ו
דקות אחרי שעבר: הוגשה עתירה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות
יצחק עמית | צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90

תוך דקות מרגע מעברו של חוק עונש מוות למחבלים בקריאה שלישית במליאת הכנסת, האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה כנגד החוק לבית המשפט העליון בדרישה להגדירו כלא חוקתי ולבטלו.

במהירות שיא, האגדוה לזכויות האזרח הגישה עתירה בהולה לבית המשפט העליון בדרישה לבטל לאלתר את חוק עונש המוות למחבלים, שעבר ברוב במליאת הכנסת לפני זמן קצר בלבד. על פי האגודה מדובר ב'חוק גזעני' אשר מכוון נגד ערבים בלבד, זאת למרות שהחוק לא מגדיר עונשים לפי מוצא אתני או דתי.

על פי טענות הארגון צעת החוק מייחדת בפועל את עונש המוות לפלסטינים בלבד, זאת מכיוון שבבתי המשפט הצבאיים נשפטים רק פלסטינים".

בנוסף לכך, הלינה האגודה כי "הגדרת העבירה בבתי המשפט בישראל מתמקדת בכוונה לשלול את קיומה של מדינת ישראל, מה שלמעשה מכוון את עונש המוות לאזרחים ערבים בלבד".

האגודה לזכויות האזרח בג"ץ חוק עונש מוות למחבלים

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה