הרב ניר בן ארצי: "זה הסוף"

בצל התקופה המורכבת שעוברת על עם ישראל, הרב ניר בן ארצי יוצא במסר של נחמה וגאולה. בדבריו, מתאר הרב דיאלוג רוחני שבו בורא עולם פונה למלך המשיח ומבשר לו כי יבוא היום שבו כל העולם יכיר בו והוא יהיה בשליטתו.

"הטהרה תנצח את הטומאה"

לדברי הרב, התקופה הנוכחית מאופיינת ב"טלטלה", אך הוא מדגיש כי מדובר בשלבים האחרונים של המאבק. "יש טלטלה וזה יהיה הסוף, וזה הסוף", אומר הרב וקובע כי בסופו של תהליך, "הטהרה תנצח את הטומאה". עוד הוסיף הרב כי כל ההפרעות הקיימות כיום בעולם עתידות לרדת לטמיון ככל שתתקדם הגאולה.

ברכה לכוחות הביטחון ולעם ישראל

במסר המופנה למלך המשיח, מציין הרב את המעלה הגדולה של הברכות שהוא מברך את בני ישראל, ואת חשיבותן של דרכי התפילה ולימוד התורה. הרב מדגיש כי כל הברכות, ובתוכן ברכת הכהנים ו"אור הגנוז", נועדו לשמור על חיילי צבא הגנה לישראל ועל כל היהודים בארץ ישראל.

קריאה לתפילה בפרהסיה

הרב מסיים את דבריו בקריאה לציבור להמשיך ולהתפלל לביאתו של המשיח בפרהסיה, הן בשמיים והן בארץ, כדי להביא לסיומו של הסבל שעובר עם ישראל. לדבריו, כל הצדיקים והצדקניות מייחלים לרגע הזה ואומרים: "משיח צדקנו אהבת חיינו".

הרב חתם את דבריו בברכה כי לעם ישראל יהיה "הטוב שבטוב שבעולם לעולם עולמים".