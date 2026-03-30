בגלל מהגרים מוסלמים: ממשלת בריטניה בקמפיין נגד כלבים בציבור

שורה של גופים רשמיים בבריטניה, יחד עם גורמים בכירים בממשלה, פתחו בקמפיין כולל נגד כלבים במרחב הציבור בעקבות תלונות של מהגרים מוסלמים, אשר רואים בכלב חיה 'מלוכלכת' וסולדים מבעלי חיים באופן תרבותי.

ה-BBC ערוץ השידור הממלכתי של בריטניה פתח בקמפיין נגד הבאת כלבים אל המרחב הציבורי, סרטון שפורסם על ידי הערוץ והפך לוויראלי טוען כי "בריטניה הפכה ליותר מידי ידידותית לכלבים" ותוקף בתי עסק שמאפשרים ללקוחות להגיע עם כלביהם למקום.

בסרטון מצטטים ה-BBC נתונים כי "למעל לשליש מהמשפחות בבריטניה יש לפחות כלב אחד, כ-13.5 מיליון כלבים רשומים במדינה" ואז פונים לרמוז כי מדובר בנתון בעייתי שיש לשנות "אנשים בעלי אלרגיות או כאלה שמפחדים מכלבים אומרים כי העליה בידידותיות כלפי כלבים ובמקומות המאפשרים נוכחות כלבים גורמת לחששות משמעותיים בקבוצות רבות" כאשר הכתב אף טוען כי "יכול להיות שהגזמנו בנושא הזה".

הכתבה מגיעה אחרי שיח ער בשבועות האחרונים בבריטניה, בעקבות ההתנגדות של מהגרים מוסלמים ונציגיהם בפרלמנט, אשר העלו לאחרונה שורה של התנגדויות לבעלי חיים במרחב הציבורי, אפילו חברים בממשלה קראו 'לכבד את רגשותיהם של קבוצות מיעוט' בנושא זה, הנושא מעורר סערה ברחבי בריטניה וזעם רב של בעלי כלבים.