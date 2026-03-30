מהומה בכנסת: "סידרתי לך מיטת אשכבה!". צפו

השרה מאי גולן הגישה היום (שני) תלונה לקצין הכנסת נגד חבר הכנסת סימון דוידסון בטענה כי הוא "איים על חייה".

בתיעוד מהמליאה, ניתן לראות כיצד דוידסון פונה אל גולן מסמן לעברה סימן של מיטה ואומר לה: "סידרתי לך מיטת אשכבה".