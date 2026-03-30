מאי גולן בתלונה נגד ח"כ מהאופוזיציה: "הוא איים על חיי!"

השרה מאי גולן הגישה היום תלונה לקצין הכנסת נגד חבר כנסת מהאופוזיציה, בטענה כי הוא איים על חייה: "מדובר באירוע קיצוני וחסר תקדים, שלא ניתן ואסור לעבור עליו לסדר היום"

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן הגישה היום (שני) תלונה לקצין הכנסת נגד סגן יו"ר הכנסת ממפלגת יש עתיד, ח"כ סימון דוידסון, בטענה שאיים מפורשות על חייה וקרא לעברה: "כבר סידרתי לך מיטת אשכבה".





במכתבה כתבה גולן: "מעולם בתולדות כנסת ישראל לא נשמעה התבטאות כה חמורה, הכוללת איום מפורש על חייו של חבר כנסת או שר בממשלה. מדובר באירוע קיצוני וחסר תקדים, שלא ניתן ואסור לעבור עליו לסדר היום, ואשר מחייב תגובה מיידית, נחרצת וחד-משמעית".



גולן דרשה לפתוח בבדיקה דחופה, מקיפה ויסודית של האירוע, לרבות בחינת כלל התיעוד הרלוונטי ובהם מצלמות האבטחה ופרוטוקול המליאה. השרה ביקשה להעביר את המקרה לגורמים המוסמכים לאכיפת החוק, ובהם משטרת ישראל.

במקביל, דרשה גולן לנקוט צעדים משמעתיים חמורים ומיידיים נגד ח"כ דוידסון, עד כדי הרחקתו מדיוני המליאה, וכן לנקוט צעדים מיידיים להבטחת שלומה האישי ושלומם של אנשי לשכתה במשכן הכנסת.



