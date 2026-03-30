לאחר השמועות על מינויו לראש לשכת נתניהו: איציק בונצל מגיב

איציק בונצל מצא את עצמו בימים האחרונים במוקד סערה, ברקע הדיווחים והקריאות למנותו לתפקיד הרגיש של ראש לשכת ראש הממשלה. כעת, בפוסט גלוי לב, הוא מגיב לראשונה לפרסומים וחושף מה באמת קורה מאחורי הקלעים

בימים האחרונים הרשתות החברתיות התמלאו בקריאות נרחבות וביוזמות, שלצידן צפו שמועות רבות, למנות את איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל הי"ד שנפל בקרבות בעזה, לתפקיד ראש הלשכה של רה"מ. לאחר שתיקה בנושא, היום (שני) בוחר בונצל להתייחס לגל השמועות בפוסט שהוא מפרסם ברשת X , ועושה סדר.





בימים האחרונים אני מוצף בנחשול של אהבה שקשה לתאר במילים", פתח בונצל את דבריו והודה על התמיכה. "אלפי ההודעות, הפרגון והתמיכה האדירה שלכם ברשתות מחממים את הלב ונותנים כוח עצום".



עם זאת, בהמשך דבריו הוא חושף את האמת מאחורי חרושת השמועות סביב התפקיד בלשכת רה"מ: "חשוב לי לומר ביושר ובגילוי לב: הפרסומים שראיתם הם יוזמה שהגיעה מהשטח. נכון לרגע זה, לא הוצע לי שום תפקיד רשמי ודבר לא קורה בפועל". בונצל הוסיף כי האמון הספונטני מרגש אותו יותר מכל מינוי פורמלי, והבטיח לעוקביו כי "במידה ויהיה בעתיד מה לספר - אתם תהיו הראשונים לדעת".

לצד הבהרת הדברים, הדגיש בונצל כי הוא ורעייתו נעה ימשיכו להקדיש את זמנם לעשייה ציבורית וערכית לזכרו של בנם: "אנחנו כמשפחה ממשיכים בכל כוחנו במסע היהודי שלנו, בארץ ובתפוצות, לחיזוק עם ישראל ולחיבוק המשפחות השכולות. בכל צעד ובכל תחנה, עמית איתנו. האור שלו, הגבורה שלו והחיוך שלו הם המצפן שמוביל אותנו".