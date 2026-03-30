שרה נתניהו בתגובה ראשונה להצעה להשיא משואה

שרה נתניהו, שחזרה לפני זמן קצר מביקורה בבית הלבן בוושינגטון בשיתוף עם האישה הראשונה של ארה"ב, מלאניה טראמפ מתייחסת כעת לראשונה לדחיפת חברי כנסת מהליכוד וגורמים מסוימים לתת לה כאשת ראש הממשלה להדליק משואה בטקס יום העצמאות.

ההודעה נמסרה מלשכת ראש הממשלה מטעם שרה נתניהו ובה הוסבר כי: "לאחר חזרתה של הגב׳ שרה נתניהו מביקור מדיני חשוב בוושינגטון, אליו יצאה בהזמנתה האישית של רעיית נשיא ארצות הברית, הגברת מלאניה טראמפ, מוסרת הגב׳ נתניהו את תודתה לחבר הכנסת ששון גואטה על ההמלצה המכובדת, ולשרה מירי רגב, הממונה על טקסי יום העצמאות. הגב׳ נתניהו גם מודה לרבים בעם ישראל על התמיכה, החום וההערכה שריגשו אותה מאוד".

אך למרות ההערכה הרבה של אשת ראש הממשלה להצעה, נמסר כי: "בעת הזאת, כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמת קיום ובימים היסטוריים מול איראן, ובה בעת ממשיכה לעמוד במלחמת התקומה קרוב לשנתיים וחצי, מדגישה הגב׳ נתניהו כי הדלקת המשואה ביום העצמאות ראויה להיות לאזרחי מדינת ישראל המופלאים, העומדים בגבורה בחזית ובעורף וממשיכים בערבות הדדית במעשי חסד שלא יתוארו".

בנוסף, התעקשה: "שמשואה זו תהיה שייכת גם לחיילים ולחיילות שלנו הגיבורים והאמיצים שמעשי גבורתם עוד ידוברו רבות; לטייסים ולטייסות הנועזים שמגינים על ישראל, המגביהים לטוס ומגיעים למרחקים".