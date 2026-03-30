הבכיר האיראני שנחשד בריגול לישראל תוקף: "נתניהו חולם"

מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, אסמאעיל קאאני, הצטרף לראשונה לרשת החברתית X ופרסם פוסט תוקפני ומאיים כנגד ישראל. קאאני נחשד בעבר בשיתופי פעולה עם ישראל ושמו עלה רבות בשיח האפשרי לגבי גורמים בכירים בכף ידם של ישראל, אך כעת פותח קאאני בחזית חדשה.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות תקף קאאני את ישראל בחריפות והודיע: "נתניהו חלם על הרחבת רצועת הביטחון באזור, אבל האש החכמה והאמיצה של חיזבאללה בצפון, ושל אנסאר אללה (החות'ים) בדרום, חשפה את הבטחות השווא של המשטר הציוני למתנחלים".



קאאני המשיך ואיים: "משאלת מפקדי ההתנגדות השהידים התגשמה: חמ"ל אחד של חזית ההתנגדות, עליכם להתרגל לסדר החדש באזור"

החשבון החסום צילום: ללא קרדיט

זמן קצר לאחר פרסום הפוסט הראשון של החשבון ברשת החברתית X, החשבון נחסם והושעה על ידי הרשת מסיבות לא ברורות.