הלם בממלכה: 5 שנים אחרי שנפטר - הסוד של הנסיך פיליפ נחשף

ביוגרפיה חדשה השופכת אור על חייה של המלכה אליזבת' השנייה, חושפת את סיבת הפטירה של בעלה המנוח, בניגוד למה שפורסם בתעודת הפטירה הרשמית

חמש שנים לאחר שהלך לעולמו בגיל 99, פרטים חדשים מתוך ביוגרפיה חדשה של ההיסטוריון הוגו ויקרס חושפים כי הנסיך פיליפ סבל מסרטן הלבלב במשך כמעט עשור לפני מותו. מדובר במידע שונה מהרישום הרשמי בתעודת הפטירה של הנסיך, שם נכתב כי סיבת המוות היא "זקנה".

על פי הדיווח באתר 'מאקו', לפי המידע שנחשף בספר, האבחנה הרפואית ניתנה לנסיך כבר ביוני 2013, בעקבות אשפוזו לצורך ניתוח בטן דחוף. למרות התחזיות המורכבות המלוות מחלה מסוג זה, פיליפ הצליח לשמור על הסוד ולחיות לצד המחלה במשך שנים רבות מעבר למצופה.

הביוגרפיה מתארת גם את רגעיו האחרונים של הנסיך בטירת וינדזור. נכתב כי בלילה האחרון לחייו הוא עוד הספיק לטייל במסדרונות הטירה, ובבוקר שלמחרת קם והתקלח. לאחר מכן דיווח כי הוא אינו מרגיש בטוב והלך לעולמו בשלווה.

עוד נחשף בספר כי המלכה אליזבת' לא נכחה בחדר ברגע הפטירה ולא הספיקה להיפרד מבן זוגה מזה 73 שנים. לפי התיאור בביוגרפיה, המלכה הייתה נסערת מכך שהוא עזב את העולם מבלי שנפרדו, כפי שנהג לעשות לעיתים גם במהלך חייהם המשותפים.