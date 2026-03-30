רוטמן משגר עקיצה לבן גביר: "זה לא החוק שלי"

יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, שיגר היום עקיצה לשר איתמר בן גביר ואמר: "אצלי יש את החוק להעמדה לדין של מחבלי נוח'בה"

חוק עונש מוות למחבלים של השר איתמר בן גביר, צפוי לעבור היום (שני) במליאת הכנסת.

כתב המשפט אבישי גרינצייג התייחס לנוסח החוק ומסר: "מעניין אם תומכי בן גביר יודעים שחוק עונש מוות שיעבור היום לא באמת יחייב גזירת עונש מוות, ובכל מקרה לא יחול על מחבלי הנוח׳בה".

בתגובה אחד הגולשים פנה ליו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן ושאל אותו: "בתור אחד שקידם את החוק הזה, אני ממש אשמח להסברים לדבר ההזוי הזה".

רוטמן התערב בשיחה והגיב: "זה לא החוק שלי וגם לא קודם אצלי בוועדה. אצלי יש את החוק להעמדה לדין של מחבלי נוח'בה".