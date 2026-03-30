מבזקים
סרוגים

"הודו לה' כי טוב": כוכבת הרשת אורין ג'ולי הפכה לאמא

מזל טוב! כוכבת הרשת אורין ג'ולי ילדה בת בבית החולים לניאדו בטקס לידת מים טבעי ומרגש. צפו בתמונות מחדר הלידה

י"ב ניסן התשפ"ו
אורין ג'ולי ובתה התינוקת לאחר הלידה צילום: האינסטגרם הרשמי של אורין ג'ולי

כוכבת הרשת והדוגמנית אורין ג'ולי, המוכרת לציבור כ"דוגמנית הנשק" בשל פעילותה בזירה הביטחונית וההסברתית, חובקת בת בכורה. ג'ולי ילדה את בתה בבית החולים לניאדו, במימוש של חלום אישי עליו הצהירה בעבר: לידת מים טבעית.

ג'ולי שיתפה את הבשורה המרגשת עם מאות אלפי עוקביה בחשבון האינסטגרם שלה, שם העלתה תמונה ראשונה ומרגשת מרגעי האימהות הראשונים. לצד התמונה כתבה את הפסוק: "הוֹדוּ לַיהוָה כִּי־טוֹב: כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ", והוסיפה בהתרגשות: "אנחנו אבא ואמא. ברוכה הבאה לעולם ילדה שלנו".

בפוסט הודתה ג'ולי לצוות הרפואי ולכל מי שליווה אותה בדרך להגשמת החזון של לידה טבעית במים, חוויה שהפכה למגמה פופולרית בשנים האחרונות וג'ולי הייתה נחושה לבצעה. 

התינוקת הטרייה מצטרפת למשפחה הצעירה, ובשעות האחרונות חשבון האינסטגרם של הכוכבת מוצף באלפי תגובות מפרגנות ממעריצים, קולגות מהתעשייה וחברים קרובים.

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה