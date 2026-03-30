"הודו לה' כי טוב": כוכבת הרשת אורין ג'ולי הפכה לאמא

כוכבת הרשת והדוגמנית אורין ג'ולי, המוכרת לציבור כ"דוגמנית הנשק" בשל פעילותה בזירה הביטחונית וההסברתית, חובקת בת בכורה. ג'ולי ילדה את בתה בבית החולים לניאדו, במימוש של חלום אישי עליו הצהירה בעבר: לידת מים טבעית.

ג'ולי שיתפה את הבשורה המרגשת עם מאות אלפי עוקביה בחשבון האינסטגרם שלה, שם העלתה תמונה ראשונה ומרגשת מרגעי האימהות הראשונים. לצד התמונה כתבה את הפסוק: "הוֹדוּ לַיהוָה כִּי־טוֹב: כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ", והוסיפה בהתרגשות: "אנחנו אבא ואמא. ברוכה הבאה לעולם ילדה שלנו".

אורין ג'ולי ובתה התינוקת לאחר הלידה צילום: האינסטגרם הרשמי של אורין ג'ולי

בפוסט הודתה ג'ולי לצוות הרפואי ולכל מי שליווה אותה בדרך להגשמת החזון של לידה טבעית במים, חוויה שהפכה למגמה פופולרית בשנים האחרונות וג'ולי הייתה נחושה לבצעה.

התינוקת הטרייה מצטרפת למשפחה הצעירה, ובשעות האחרונות חשבון האינסטגרם של הכוכבת מוצף באלפי תגובות מפרגנות ממעריצים, קולגות מהתעשייה וחברים קרובים.