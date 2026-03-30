מיזם חדש: אברכי הישיבה לומדים יחד עם בעלי הבתים

לפני כשבוע הושק בעיר המיזם "אורייתא - בית לנשמה", גוף תורני עירוני שמנסה לעשות משהו שלא כל כך מקובל: לחבר בין בית המדרש לחיי היומיום של תושבי העיר.
המיזם הוקם בשיתוף ישיבת ההסדר בשדרות, עמותת רעות ועיריית שדרות. בבסיסו יש בית מדרש שפעיל בחופשות של "בין הזמנים" עם כ80 אברכים שלומדים שם במסלולים שונים ומקבלים מלגות.
מה שמייחד את אורייתא הוא מיזם החברותות שמקשר בין אברכי הישיבה ל"בעלי בתים" מהעיר.
אירוע ההשקה, שהתקיים בתחילת חודש ניסן, משך מאות תושבים ששמעו שיעורים מהרב אליעזר קשתיאל והרב ליאור אנגלמן. ביום חמישי האחרון התקיים ליל לימוד עירוני במסגרת תוכנית "ליל שישי" של המיזם עם הרב בנימין טבדי והרב דרור טויל, רב העיר.
הרב דוד פנדל, ראש הישיבה בשדרות, אמר: "יש פה חיבור של בית המדרש עם חיי המעשה. מסירות נפש על התורה, של דור צעיר שלוקח על גבו אחריות אדירה."
יאיר יוליס, ממקימי המיזם, אמר שההיענות הפתיעה אפילו אותו: "מרשים לראות כל פעם מאות אנשים, בעלי בתים, עוצרים את שטף החיים ובוחרים להגיע וללמוד. למרות המלחמה — ההיענות מדהימה"
תגובות