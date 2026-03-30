מיזם חדש: אברכי הישיבה לומדים יחד עם בעלי הבתים

לפני כשבוע הושק בעיר המיזם "אורייתא - בית לנשמה", גוף תורני עירוני שמנסה לעשות משהו שלא כל כך מקובל: לחבר בין בית המדרש לחיי היומיום של תושבי העיר.

המיזם הוקם בשיתוף ישיבת ההסדר בשדרות, עמותת רעות ועיריית שדרות. בבסיסו יש בית מדרש שפעיל בחופשות של "בין הזמנים" עם כ80 אברכים שלומדים שם במסלולים שונים ומקבלים מלגות.



בית המדרש אורייתא צילום: אורייתא - בית לנשמה

אירוע ההשקה, שהתקיים בתחילת חודש ניסן, משך מאות תושבים ששמעו שיעורים מהרב אליעזר קשתיאל והרב ליאור אנגלמן. ביום חמישי האחרון התקיים ליל לימוד עירוני במסגרת תוכנית "ליל שישי" של המיזם עם הרב בנימין טבדי והרב דרור טויל, רב העיר.

