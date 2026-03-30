התרגיל נכשל? היועמ"שית עצרה את התקצוב עד לבירור העניין

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הודיעה היום לבג"ץ כי היא עוצרת את העברת התקצוב בסעיפים ההתנגדות אמש "עד לבירור העניין"

היועמ"שית גלי בהרב מיארה, עדכנה היום (שני) את בית המשפט העליון, כי התקצוב שאושר אמש דרך ההסתייגות, ייעצר עד לבירור העניין.

כזכור, במהלך ההצבעות הלילה אמש על תקציב המדינה לשנת 2026, הקואליציה ביצעה תרגיל לילי מטורף. בחוסר שימת לב של מפלגות האופוזיציה, הקואליציה דחפה לאישור העברת מאות מיליונים לחינוך החרדי ולמוסדות הפטור.

הקואליציה, הכניסה את אותם סעיפים של העברות התקציב, תחת הקטגוריה של "הסתייגויות". משך דקות ארוכות ישבו חברי האופוזיציה והצביעו יחד! עם הקואליציה ברוב של 100+ ח״כים עד שהח״כים הערבים שמו לב והעירו את יתר חבר האופוזיציה.

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, הקריא בזה אחר זה את סעיפי ההסתייגויות, וחברי האופוזיציה שהסתפקו רק בשמיעת המילה: הסתייגות, הצביעו בעד.

התוצאה על אחת ההסתייגויות היתה: 109 בעד, נגד 0 ונמנעים גם 0, תוצאה מטורפת שכמעט ובלתי נראית במחוזות כנסת ישראל.