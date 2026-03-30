הרב שי פירון זועק: "איפה אלוהים בסיפור הזה?"

לקראת חג הפסח, התארח הרב שי פירון, נשיא תנועת "פנימה" ושר החינוך לשעבר, באולפן קשת 12 ונשא דברים נוקבים המופנים ישירות למגזר החרדי על רקע סערת חוק הגיוס והמחסור החמור בכוח אדם בצה"ל. פירון בחר שלא להפנות את דבריו לדרג הפוליטי או הצבאי, אלא פנה ישירות אל הציבור החרדי בשאלות מוסריות ודתיות.

"אני לא פונה לרמטכ"ל ואני לא פונה לראש הממשלה. אני רוצה לפנות אליכם, אחיי החרדים", פתח הרב פירון את דבריו. "איך אתם יכולים? איפה אלוהים בסיפור הזה? זו דתיות?". הוא הוסיף כי במקום לעסוק בשאלה כיצד להשיג פטור, על הצעירים החרדים לקום, להסתכל בעיניהם של המשרתים ולשאול היכן הם נדרשים כדי להתייצב למשימה.

בדבריו התייחס פירון לזעקת הצבא על מחסור בעשרות אלפי חיילים והזהיר כי מודל "צבא העם" נמצא בסכנה ממשית. הוא הזכיר כי תנועת "פנימה" הניחה כבר לפני שש שנים מודל שירות מעודכן שנועד לענות על צורכי הביטחון והחברה בהסכמה רחבה, וציין כי המאמצים מול מקבלי ההחלטות הובילו להקפאת חוק הגיוס הנוכחי.

"כשאתם רואים משפחות שנקרעות, עסקים שקורסים, אבות, אימהות וילדים שהולכים לעוד סבב של מילואים ולעוד סבב של סכנת חיים - איפה המצפון?", תהה פירון. הוא קרא למגזר החרדי לבחון מחדש את מושגי האמונה והדתיות מול המציאות הישראלית המדממת.

לסיום, קישר הרב פירון את דבריו לליל הסדר המתקרב: "כשנשב כולנו בליל הסדר ונשאל 'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות', אולי מה שצריך להשתנות השנה זה לא רק החמץ והמצה. יש מסגרת, יש פתרונות, עכשיו תורכם לקחת חלק".