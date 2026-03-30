מעל 1,600 ק"מ מישראל: צה"ל תקף אתר הגנה אווירית

צה"ל ממשיך לחשוף את היקף ועוצמת גל התקיפות באיראן שהושלם אתמול (ראשון), ומפרסם כעת פרטים: אתר הגנה אווירית של משטר הטרור האיראני, שהותקף בסמוך לים הכספי שבצפון המדינה.

על פי הודעת הצבא, התקיפה המורכבת בוצעה על ידי מטוסי חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין (אמ"ן) ולהק המודיעין של חיל האוויר (למד"ן). האתר שהותקף הוקם במרחק עצום של למעלה מ-1,600 קילומטרים משטח מדינת ישראל, והוסווה היטב בתוך אזור מיוער במטרה להסתיר את המערכות מפני תקיפה ישראלית.





יעד התקיפה צילום: צילום: דובר צה

בצה"ל מסבירים כי מערכות ההגנה האווירית שהותקפו באתר היוו איום על כלי הטיס של חיל האוויר. השמדתן של מערכות אלו לא רק מסירה את האיום הנקודתי, אלא משמרת ואף מרחיבה עוד יותר את העליונות האווירית וחופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי בשמי איראן. התקיפה מעבירה מסר ברור למשטר בטהרן כי אין יעד רחוק או מוסווה מדי עבור המודיעין וזרוע האוויר של צה"ל.