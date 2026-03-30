קרן מרציאנו מתפוצצת: "אין בושה ואין שכל"

הפרשנית הכלכלית של חדשות 12, קרן מרציאנו, פרסמה טור נוקב בעקבות אישור תקציב המדינה הלילה בכנסת. מרציאנו תקפה בחריפות את סדרי העדיפויות של הממשלה, וטענה כי בעוד הציבור הרחב מקבל "פירורים", הממשלה דאגה לאינטרסים הצרים של השותפות הקואליציוניות בעיצומה של שנת מלחמה.

לדברי מרציאנו, המדינה נאלצת ללוות מיליארדי שקלים למימון המלחמה ומשלמת ריבית בגובה תקציב הבריאות כולו, אך למרות זאת, תקציב הכספים הקואליציוניים מגיע לכמעט שישה מיליארד שקלים. היא ציינה כי רוב הכסף מופנה לחינוך החרדי ולסעיפים שלדבריה מהווים "שוחד לסיעות החרדיות", לצד תקציבים משמעותיים העוברים להתנחלויות דרך משרדה של השרה אורית סטרוק.

בטורה התייחסה מרציאנו גם לסוגיית לימודי הליבה, ומתחה ביקורת על דבריו של ח"כ חנוך מילביצקי שתהה מה התועלת בלימודים אלו. "איך קורה שדווקא בשנת מלחמה הממשלה נותנת יותר כסף למשתמטים ולחינוך שאינו מלמד לימודי ליבה?", תהתה והוסיפה בנחרצות: "אין בושה, אמרנו. גם אין שכל".

לצד הביקורת הקשה, ציינה מרציאנו כי עצם העברת התקציב היא צעד הכרחי למרות היותו "תקציב גרוע". היא הסבירה כי ללא תקציב מאושר, המדינה הייתה נשארת במצב של תקציב המשכי המגביל את יכולת משרדי הממשלה לפעול בזמן מלחמה, מצב אותו הגדירה כ"מטורלל".