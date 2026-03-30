בגלל המלחמה: ריבית בנק ישראל נותרה על 4%

בגלל המלחמה: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%

בנק ישראל הודיע היום (שני) כי הוועדה המוניטרית החליטה ב-30/3/2026 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%.

בהתאם, ריבית הפריים, שממנה נגזרות רבים מתשלומי המשכנאות והחזרי ההלוואות במשק, תישאר על 5.5%. בהודעתה מציינת הוועדה המוניטרית של הבנק כי מאז תחילת המערכה הנוכחית נגד איראן "גברה אי הוודאות הגיאו-פוליטית המקומית והגלובלית, בפרט לגבי משך ועצימות הלחימה ואופן סיומה".

הוועדה מציינת כי "למבצע השלכות כלכליות נרחבות על הפעילות הריאלית, ועם פרוץ העימות חלה ירידה ניכרת בפעילות במשק. מאז החלטת הריבית האחרונה חלה עלייה בסביבת האינפלציה בעיקר בעקבות עלייה ניכרת במחירי האנרגיה בעולם".



