אל על מבטלת את כל הטיסות הסדירות עד סוף חג הפסח

חברת אל על הודיעה כי כל הטיסות שתוכננו לצאת לפסח (לפני תחילת מבצע שאגת הארי) יבוטלו עד לסוף חג הפסח. בהתאם לכך פעילות החברה תימשך רק ליעדים מצומצמים ולצורך טיסות חילוץ מבנקוק

הקץ לחופשות פסח! חברת אל על מבטלת את כלל הטיסות לסדירות עד סוף חג הפסח. בעקבות המשך הלחימה והגבלות היקף הטיסות האזרחיות בישראל, חברת על אל מנחיתה עוד מכה על לקוחותיה.

בהודעה שהוציאה החברה נכתב כי בשל ההגבלות, כלל הטיסות הסדירות אשר טרם תחילת מבצע ״שאגת הארי״ תוכננו להמריא מישראל עד 11 באפריל (כולל) וכן טיסות החזור הרלוונטיות - מבוטלות. הודעות נשלחו לנוסעים.

אלו טיסות מתקיימות?

בחברה מבהירים כי לאור המצב כיום פעילות החברה מצומצמת לטיסות בודדות ליעדים הבאים: ניו יורק, לוס אנג׳לס, מיאמי, לונדון, פריז, רומא ואתונה. כמו כן קיימות טיסות חזור מארצות אלו ללא הגבלת מספר הנוסעים.

טיסות חילוץ מבנקוק

בנוסף ממשיכה החברה לבצע את טיסות החילוץ מבנקוק. בשלב זה, רוב הנוסעים שרכשו את הכרטיסים עד 28 בפברואר 2026 שובצו לטיסות אלו. נוסעים שטרם שובצו, לטיסות יקבלו הודעה ושיבוץ ברגע שיופעלו טיסות נוספות.

יש לציין כי טיסות החילוץ היוצאות מישראל טסות ללא נוסעים בהתאם להנחיות הרשויות.

מכירת כרטיסים לטיסות יוצאות סגורה עד 15 באפריל. טיסות נכנסות זמינות לרכישה בהתאם למקומות הפנויים.

ביטולי טיסות

לקוחות שטיסתם בוטלה בעקבות המצב הביטחוני, יהיו זכאים לקבל החזר כספי או שובר זיכוי.

לקוחות שבצעו רכישת כרטיסים עד 28 בפברואר 2026 - לטיסה שתוכננה להמריא עד 11 באפריל 2026 יוכלו לבטל את טיסתם ולקבל שובר זיכוי למימוש עתידי או החזר כספי.

ביטול כרטיס שנרכש דרך סוכן נסיעות יש ליצור קשר עם הסוכן.



