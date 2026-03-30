יאיר נתניהו שיתף פוסט שתוקף את הרמטכ"ל: "מעיף את המסורים ביותר"

בנו של ראש הממשלה ממשיך לעורר סערה, והפעם על רקע השעיית גדוד נצח יהודה מפעילות מבצעית בעקבות התקרית עם צוות CNN. נתניהו הבן שיתף פוסט נוקב שתוקף את החלטת הרמטכ"ל להקפיא את הגדוד הלוחם

הסערה סביב גדוד נצח יהודה מסרבת לגווע ועולה שלב נוסף: יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שיתף היום (שני) בחשבון האינסטגרם שלו ביקורת חריפה נגד הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. במוקד הביקורת עומדת החלטת הרמטכ"ל להשעות את לוחמי נצח יהודה מפעילות מבצעית, בעקבות התקרית החריגה שבה הותקף צוות של רשת הטלוויזיה האמריקנית CNN.

נתניהו בחר לתת במה ולשתף תגובה זועמת במיוחד שכתבה אשת חייל מילואים המשרת בגדוד. בפוסט שזכה לתהודה, תוקפת האישה את ההחלטה הפיקודית להשעות את הלוחמים, תוך שהיא מצביעה על צביעות לכאורה בהתנהלות הדרג הצבאי הבכיר.

"זעק שאין לוחמים - ומשעה גדוד שלם"

בדברים החריפים ששיתף נתניהו נכתב כלפי הרמטכ"ל: "זעק בקבינט שצה"ל קורס כי אין לוחמים". הכותבת, וכנגזרת מכך גם נתניהו שמהדהד את דבריה לקהל עוקביו, מצביעים על הדיסוננס החד שבין זעקת מערכת הביטחון על מחסור חמור בכוח אדם לוחם, לבין ההחלטה להקפיא פעילות של גדוד קרבי שלם בשל תקרית מול צוות תקשורת זר.