"נפל 4 בתים ממני": סטטיק משתף ברגע דרמטי הבוקר

אזעקה, ריצה לממ״ד ובום עוצמתי - רק אחרי שיחת טלפון הבין סטטיק שהנפילה הייתה ממש ליד הבית שלו, במרחק של 4 בתים בלבד

האזעקות שנשמעו הבוקר (שני) תפסו לא מעט ישראלים לא מוכנים - אבל עבור סטטיק זה נגמר קרוב במיוחד.

בסטורי שפרסם לעוקביו, שיתף הזמר את הרגע שבו התעורר בבהלה ונכנס לממ״ד: "אזעקה. מתעורר. ממ"ד. בום ענקי. לא שומע כלום חריג בחדשות,. בהתחלה, לדבריו, הוא לא הבין מה בדיוק קרה - עד שהגיע הטלפון ששינה את התמונה.

צילום: מתוך הסטורי של סטטיק

"נפל לך ברחוב"

מקבל טלפון: 'אתה בסדר?' כן. לא בעצם? 'נפל לך ברחוב'", כתב. רק אז התברר לו עד כמה האירוע קרוב: "מפה לשם - 4 בתים ממני. ברמה של מול הבית שלי, מטרים ספורים".

למרות הסקרנות, סטטיק הדגיש כי בחר שלא לפרסם תיעוד מהמקום: "לא מעלה לכם תמונה בשביל לשמור על ביטחון מידע".

הכי קרוב שהיה לו

לדבריו, מדובר באירוע חריג גם ביחס למה שחווה בעבר: "הנפילה הכי קרובה אליי שאני זוכר - כולל לבנון השנייה".

זה רגע שמראה עד כמה הסכנה יכולה להיות קרובה - גם בלי להבין את זה בזמן אמת.