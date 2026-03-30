הרצוג נגד נוער הגבעות: "עומדים בניגוד לערכיה של המדינה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג מצטרף לקמפיין נגד "אלימות המתנחלים" ובמענה לארגון שמאל בבריטניה הבהיר: "דרשתי כי יפעילו את מלוא הכלים העומדים לרשותם כדי לעצור את הפורעים"

הרצוג השיב לפנייה של ארגון רבני שמאל מבריטניה בשם "The London Initiative", אשר הביעו דאגה מהעלייה האחרונה באלימות מצד גורמים קיצוניים ביהודה ושומרון.

במכתב ששלח הרצוג הוא כותב בין השאר: "אני מסכים אתכם כמובן כי מעשים אלו עומדים בניגוד עמוק לערכיה של מדינת ישראל ולמסורת ישראל לדורותיה. בתורת ישראל נצטווינו על קדושת החיים.

"ואהבת את הגר", הוא יסוד מוסרי ראשוני שעליו אנו נשענים. הפגיעה בערכים אלו היא פגיעה ביסודות שעליהם בנינו את מדינתנו, וביסודות העתיקים המנחים את עמנו. מדובר בעבירות חמורות הפוגעות בחפים מפשע, מערערות את שלטון החוק, ומכתימות את דמותה המוסרית של מדינת ישראל, כלפי פנים וכלפי חוץ גם יחד".

עוד הוסיף הרצוג כי פנה למערכת הביטחון ודרש כי יפעילו את הכלים העומדים לרשותם: "בשבועות האחרונים שוחחתי עם נציגי הממשלה, הביטחון והאכיפה, ודרשתי כי יפעילו את מלוא הכלים העומדים לרשותם כדי לעצור את הפורעים ולמגר תופעות פסולות אלו ללא דיחוי.

מדינת חוק אינה יכולה להשלים עם גילויי אלימות ופורענות. היו סמוכים ובטוחים שאני פועל כמיטב יכולתי ומחוייב למטרה זו".

בשולי הדברים כתב הרצוג כי "בנוסף לכל אלה, עלינו לזכור כי העבריינות הזו מקשה על צה"ל וכוחות הבטחון הפועלים סביב השעון למיגור הטרור הפלסטיני, ולמעשה מסכנת את הגזרה כולה".

באופן די מוזר הרצוג ציין: "ערב חג הפסח, עלינו לזכור כי גם שליחותו של משה התחילה בעמידה על ערכי המוסר והצדק, למול המצרי שהכה את העברי החף מפשע", ושכח כי משה הרג את המצרי וטמן אותו בחול.