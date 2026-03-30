הגיעו לגבות פרוטקשן וגילו כי הקבלן הוא לוחם ימ"ס סמוי

כדי להילחם בתופעת הפרוטקשן בלוד, הקימה המשטרה כוח מיוחד. סוכן סמוי עבד כקבלן וכשכנופיית הפרוטקשן הגיעה לגבות תוך שימוש בירי הוא החזיר אש ופצע את אחד הפושעים. שאר החולייה נעצרה

במבצע מיוחד של משטרת ישראל ותחת אש - נעצרו 4 חשודים בעבירות פרוטקשן בעיר לוד.

במסגרת המאבק של משטרת ישראל נגד עבירות סחיטת דמי חסות, הוקם כח משימה מיוחד שנוהל ע"י היחידה המיוחדת ללוחמה בפשיעה ביחד עם יחידת הימ"ס של משמר הגבול.

הכח הוקם לאור מידע שהגיע על פעילות של גורמי פשיעה בשכונת הרכבת בעיר לוד. על פי החשד החשודים מנעו מרכבת ישראל לבצע עבודות במסגרת פרויקט הקמת המסילה המזרחית ועבודות הכנה בסמוך לשכונת הרכבת בלוד.

דוברות המשטרה

בתוך כך, פעל לוחם של החטיבה הטקטית במג"ב כשוטר סמוי ועבד כמנהל עבודה בחברה קבלנית של רכבת ישראל. הלוחם תיעד לאורך מספר שבועות עבירות שבוצעו ע"י הנאשמים כלפיו וכלפי עובדי הקבלן המבצע של רכבת ישראל. על פי החקירה האיומים כללו איום בירי במידה וימשיך להגיע לעבודה והעבודות במקום לא ייעצרו.

ביום 9.3.26 הנאשמים דרשו מהקבלן המבצע באתר ומהעובדים להפסיק את העבודות ולעזוב את אתר העבודות ואף החלו לירות לעבר העובדים ואל השוטר המסווה. לאור החשש לפגיעה בנפש, הלוחם השיב בירי לעבר החשודים לנטרול הסכנה. בעקבות הירי נפצע אחד החשודים.

בתום האירוע הגיע אל המקום כח משטרתי גדול שביצע מעצר של 4 מעורבים בפרשה. כמו כן בהתאם לממצאי החקירה, מעצרם של 2 חשודים הוארך בבימ"ש ובסיומה הוגש כתב אישום באישומים חמורים של ניסיון חבלה בכוונה מחמירה, סחיטה באיומים ובכח ונשיאת נשק ותחמושת.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי: "אני מחזק ומגבה את שוטרי מחוז מרכז ומסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב על פעילות נחושה ומקצועית בלחימה בתופעת הפרוטקשן. המסר שלנו ברור, אנחנו לא רק בולמים, אנחנו מכריעים. נמשיך להילחם בעוצמה בארגוני הפשיעה ובתופעת הפרוטקשן ונפעל להכרעתם המלאה."

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, שעמד מקרוב על הפעילות הסמויה של הכוחות אמר: "מדובר בפעילות יזומה, ממוקדת ונחושה נגד תופעת הפרוטקשן שפוגעת בביטחון האזרחים ובכלכלה. שוטרי מחוז מרכז פעלו כאן במקצועיות גבוהה, תוך שילוב יכולות מבצעיות ומודיעיניות, והובילו לסיכול אירוע ירי חמור ולמעצר המעורבים. נמשיך לפעול באפס סובלנות מול עברייני הפרוטקשן בכל מקום ובכל זמן, עד למיצוי הדין עמם."