עוד מכה לבן גביר: המפכ"ל מקפיא את "מדור ההסתות"

לאחר שלפני כשבוע, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ודרשה ממנו להפסיק את פעילות "מדור ההסתות" שהוקם במשטרה על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - מפכ"ל המשטרה דני לוי מקפיא את "מדור ההסתות".



נזכיר כי לפני כשבוע וחצי, פורסם בכאן 11, כי סנ"צ רונן, שמונה על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לחקור עבירות חופש הביטוי - ביקש מקציני משטרה להעביר אליו "שמות שמטרידים אותם", כדי שהוא יוכל לנטר התבטאויות של אותם אנשים ברשתות ולפתוח להם תיקים, בין היתר גם למפגינים.

באחת ההודעות כתב סנ"צ רונן לקציני משטרה בדרגת סנ"צ בתחנות וביחידות: "בוקר טוב, תעבירו לי יעדים ושמות שמעניינים או מטרידים או מוכרים לכם. נראה מה ואם ניתן לעשות מולם מהמקום של רשתות ועוד. כל שם שצץ פשוט תעבירו, מה אכפת לכם? אולי נמצא דרך מעניינת להפיל אותו ולסייע. גם אם לדעתכם הם 'רק' עברייני רכוש, נשק, אלימות, ולא טרור - לכו תדעו".

פרסום הדברים הובילו לסערה גדולה, אשר במסגרתה אף הוגשה עתירה לבג"ץ, ואמש הוציא בג"ץ צו ארעי שהקפיא את פעילות המדור.

בהחלטה נכתב כי ייאסר על המשטרה "לבצע ניטור יזום אחר אנשים ספציפיים לצורך גילוי עבירות הסתה וביטוי, מכל טעם שאינו מלמד על חשד לביצוע עבירה, ובהיעדר אישור הפרקליטות".