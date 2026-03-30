חריג: הרש"פ לוקחת אחריות על ניסיון הפיגוע בשומרון

ארגון הטרור פת"ח ששולט ברשות הפלסטינית, לקח אחריות על ניסיון הפיגוע הבוקר (שני) בשומרון. הארגון פרסם מודעת אבל בו כתב כי המחבל נהרג כשהיד גיבור על ידי ״כדורי הכיבוש״ בזמן עבודתו כקצין במשטרה של הרשות.

ממועצת יש״ע נמסר: "הרש"פ הוא ארגון טרור. וכך צריך להתייחס אליו. ממשלת ישראל חייבת לפעול לפירוק הרשות".

כזכור ניסיון פיגוע ניסיון פיגוע דריסה התרחש הבוקר סמוך לטול כרם שבצפון מערב השומרון, באזור באפרים, המחבל, עבד אלרחמן אבו אלרוב, בן 31, קצין לשעבר במשטרת הרש"פ האיץ לעבר הלוחמים מגדוד המילואים 21, שירו לעברו וחיסלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו.

מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל שפעלו סמוך לטול-כרם שבחטיבת אפרים, זיהו מחבל שהאיץ עם רכבו לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם סכנה, הכוחות ירו לעבר המחבל ונטרלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו".