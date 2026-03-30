עמרי אסנהיים מתחנן בבג"ץ: "אני פונה ללב שלכם"

עיתונאי כאן 11 פנה היום לשופטי בג"ץ במהלך הדיון בעניין הערר שהגיש, על הדרישה למסור את חומרי החקירה עם אלי פלדשטיין למשטרה, ומסר: "להחלטה שלכם יש משמעות קריטית לעבודה שלי"

עיתונאי כאן 11 ‏עמרי אסנהיים, ביקש לומר דברים היום (שני) בדיון בבג"ץ בעניין הערעור שלו נגד החלטת בית המשפט המחוזי, לפיה עליו למסור את חומרי הגלם מהראיון עם אלי פלדשטיין למשטרה.

בדבריו אמר אסנהיים: "אני לא רגיל לדבר במעמד כזה. אני כאן כדי להגיד לכם עד כמה יש להחלטה שלכם יש משמעות קריטית לעבודה שלי. אני נמצא במו"מ עם 10 אנשים שאני רוצה לראיין אותם. גם שתפרשו ארצה אתכם לראיין אתכם (שטיין מעיר: לא יקרה).

שואלים אותי בכל פגישה האם מסרתי את החומרים של פלדשטיין? מספיק שאחד יגיד 'לא' בגלל שמסרתי את חומרי הגלם כולנו הפסדנו. כולנו חשובים שטלוויזיה זה איפור ועריכות. לא, זה בעבודה שלי 90 אחוז מהזמן לשכנע את המרואיין להתראיין... המשטרה מנסה להפקיע את הכלים המצומצמים שיש לי זה לקחת אותם ולעקר אותם מתוכן. יש לי רק יכולת לשכנע אנשים.

עוד הוא הוסיף: "אבישי רביב אחרי 10 שנים הבנתי שאוהב כדורגל אז הלכתי איתו למשחקים כדי לשכנע אותו להתראיין על דברים ברצח רבין טאיסיה בפרשת אייל גולן, שבכתה לי בעשרות פגישות שעשיתי איתה, לא הייתה מוסרת גרסתה אם זה היה הולך למשטרה. פלדשטיין מסר את השם של ברוורמן כי הוא סמך עלי.

לפני כמה שנים ראיינתי את נתניהו , הייתי במומ ארוך עם אוריך. ראש הממשלה החתים אותי על מסמך שכל חומרי הגלם לא יעברו לצד שלישי אף פעם לא ניתן לעשות בהם שימוש. אמרתי להם זה חוזה מיותר כי לא אעביר את זה לשום מקום. אומר השופט מזרחי בשלום מילים שהותירו אותי נדהם 'אם החלטתי תוביל לאפקט מצנן של מסירת גרסאות בלתי מדוייקות של נאשמים שאינם מתיישבות עם נתונים אחרים תבוא על כך הברכה'. אם תקום וועדת חקירה ממלכתית יבוא הרצי הלוי ויגיד לי תשמיד את חומרי הגלם שהוועדה לא תדרוש.

‏לסיום הוסיף אסנהיים: "‏אני פונה ללב הרחום שלכם, אני לא מבין בטיעונים משפטיים. אבל תחשבו על הברוורמן הבא, על טאיסיה הבאה, רוצים לעשות משה דיג שימו האזנות סתר על בית פלדשטיין".