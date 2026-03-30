מירב בן ארי בווידוי אישי: "טעות שלי, מצטערת"

מרכזת האופוזיציה וחברת הכנסת מ'יש עתיד' מירב בן ארי, התייחס היום (שני) בקבוצת ראשי הסיעות לתרגיל שערכה אמש הקואליציה לאופוזיציה, בה חבריה הצביעו בעד סעיפי התנגדויות שלמעשה העבירו מאות מילונים לחרדים.

בדבריה היא כתבה: "אני רוצה להתנצל בפני כולכם על אתמול. זו הייתה אחריותי המלאה. לקח לי שתי דקות בערך להבין ולכן על כל השאר התנגדנו. זה התקציב התשיעי שלי, ניהלתי אלפי הסתייגויות והפעם לא הייתי עירנית – וטעיתי".





היא כתבה גם שהדבר המרכזי הוא אחר. "תזכרו שמי שגנב אמש את הקופה הציבורית במחטף, שגם ייפסל אני מניחה, זו הקואליציה", היא הבהירה. "מכיוון שלא עצמתי עין היה לי חשוב להבהיר גם פה. נמשיך להילחם".

נזכיר כי במהלך ההצבעות אמש על תקציב המדינה לשנת 2026, הקואליציה ביצעה תרגיל לילי מטורף. בחוסר שימת לב של מפלגות האופוזיציה, הקואליציה דחפה לאישור העברת מאות מיליונים לחינוך החרדי ולמוסדות הפטור.

הקואליציה, הכניסה את אותם סעיפים של העברות התקציב, תחת הקטגוריה של "הסתייגויות". משך דקות ארוכות ישבו חברי האופוזיציה והצביעו יחד! עם הקואליציה ברוב של 100+ ח״כים עד שהח״כים הערבים שמו לב והעירו את יתר חבר האופוזיציה.